Besmette Belg: "Het verdwijnt stilaan uit mijn bloed"

Philip Soubry (54), de voorlopig enige Belgische coronapatiënt die in quarantaine zit, heeft gisteren goed nieuws gekregen. Een nieuwe test heeft uitgewezen dat Philip nog altijd besmet is, maar dat het virus minder sterk wordt. Meer nog: hij mocht heel even de kamer verlaten om een longfoto te laten nemen. Zijn longen blijken oké. De foto laten nemen was wel een hele operatie. "Ik moest een verse pyjama aan, nadien werd ik ingepakt in een blauwe papieren schort. Ik moest ook twee mondmaskers opzetten en een veiligheidsbril. Er waren een verpleegster en een arts bij, die ook helemaal waren ingepakt." Drie keer per dag krijgt Philip een kort bezoekje van een verpleger. "Voor hij de kamer binnenkomt, word ik gebeld. Via de telefoon laat ik dan weten wat ik nodig heb." Intussen is het aantal besmettingen wereldwijd opgelopen tot meer dan 28.000. In Europa zijn er 27 patiënten. Er vielen al 564 doden. (FT)

