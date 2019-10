Exclusief voor abonnees Beslissing over uitlevering Puigdemont uitgesteld 30 oktober 2019

De Brusselse raadkamer zal pas in december beslissen of ons land de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont uitlevert aan justitie in Spanje. Die beslissing zou normaal gisteren vallen, maar zijn advocaten vroegen uitstel. Volgens de verdediging van Puigdemont mag België het Europees aanhoudingsmandaat dat Spanje uitvaardigde niet uitvoeren, omdat de separatistische politicus verkozen is als Europees Parlementslid. Het probleem: hij kan niet zetelen omdat hij de eed niet kan afleggen. Dat moet namelijk in Spanje, waar hij vervolging riskeert. De Spaanse autoriteiten beschuldigden hem eerder al van rebellie omdat hij een referendum organiseerde over de afscheiding van Catalonië. Het Europees Hof van Justitie zou begin december moeten beslissen of Puigdemont inderdaad aanspraak kan maken op onschendbaarheid. De Brusselse onderzoeksrechter aanvaardde het onschendbaarheidsargument eerder niet. Op 16 december zal de raadkamer zich inhoudelijk over de kwestie buigen. (SRB)

