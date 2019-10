Exclusief voor abonnees Beslissend duel voor Meesseman en Mestdagh WNBA-FINALE 10 oktober 2019

Emma Meesseman is nog niet zeker van haar eerste WNBA-titel. In de finale van het Amerikaanse vrouwenbasketbal staat het 2-2 tussen haar team, de Washington Mystics, en de Connecticut Sun. De beslissende partij staat deze nacht op het programma en wordt in de Amerikaanse hoofdstad gespeeld om 20u plaatselijke tijd (2 uur Belgische tijd in de nacht van donderdag op vrijdag). In de partij van dinsdag keken de Mystics na het eerste kwart (32-17) en bij de rust (56-40) tegen een flinke achterstand aan. Maar dankzij een sterk derde kwart (12-28) knokten de bezoekers zich opnieuw in de wedstrijd. Zes minuten voor tijd leidden de Mystics zelfs met 73-77, maar Connecticut maakte het verschil in money time. Emma Meesseman, die op de bank begon, was in 23 minuten goed voor 12 punten en 5 rebounds. Kim Mestdagh kwam niet in actie. (KDZ)

