Besix haalt groot contract binnen in Dubai 30 januari 2018

Bouwgroep Besix sleepte in Dubai een contract in de wacht voor de bouw van één van 's werelds grootste installaties voor de omzetting van afvalstoffen in energie. Die opdracht van het stadsbestuur heeft een waarde van 700 miljoen euro. "Dit ambitieuze project is een mijlpaal in onze diversificatiestrategie", klinkt het bij Besix, dat meer wil inzetten op duurzame ontwikkeling. Concreet zal het bouwbedrijf instaan voor het ontwerp en de uitvoering van de infrastructuur-, bouw- en civieltechnische werken, maar ook voor de waterzuivering. Daarvoor gaat het een joint venture aan met het Zwitserse Hitachi Zosen Inova, één van de wereldleiders in thermische valorisatie van afval. Eens de centrale op volle capaciteit draait, waarschijnlijk in 2021, zal ze dagelijks 5.000 ton vaste afvalstoffen omzetten in energie voor 120.000 gezinnen.

