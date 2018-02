Besix bouwt vier kantoortorens aan Brussel-Noord 22 februari 2018

Bouwgroep Besix heeft het contract in de wacht gesleept voor de bouw van vier kantoortorens vlak bij Brussel-Noord. De torens komen op de site waar het huidige Boudewijn-gebouw staat. Daar zat vroeger de Vlaamse administratie, maar die is verhuisd naar Tour & Taxis. Besix bouwt de torens in opdracht van vastgoedgroep Befimmo, dat bijna 150 miljoen euro uittrekt voor het project. De vier torens moeten opgeleverd worden in de tweede helft van 2020. In één van de gebouwen zal Beobank zijn intrek nemen.

