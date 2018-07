Besiktas polst Mignolet 28 juli 2018

Besiktas heeft contact gehad met Liverpool over een eventuele transfer van Simon Mignolet (30). Het nummer vier van vorig seizoen in Turkije is op zoek naar een nieuwe doelman nadat het zijn Spaanse keeper Fabri naar Fulham zag vertrekken. Voor Mignolet lijken de speelkansen op Anfield een stuk kleiner nadat de Braziliaan Alisson kwam voor een slordige 70 miljoen euro. (KTH)