Besiktas verloor in Turkije de topper tegen Basaksehir. Epureanu scoorde in de negentiende minuut de 1-0 en smeerde Besiktas zo een derde competitienederlaag aan. Basaksehir blijft zo aan de leiding staan in de Süper Lig, Besiktas is voorlopig zesde met 18 punten, op zes punten van de leider. De tegenstander van Genk kon amper één keer winnen in zijn laatste vier competitieduels.

