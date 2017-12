Besef dringt door bij Essevee: "We zijn degradatiekandidaat" 00u00 0

Feeststemming? Door de 4 op 36 valt er bij Zulte Waregem weinig van te bespeuren. Na de pijnlijke nederlaag in Moeskroen, waar Essevee ondanks een goed halfuur wegzakte, doken zelfs de eerste signalen van een ploeg in crisis op. Sammy Bossut - normaal altijd bereid tot een analyse - wilde uitzonderlijk niet reageren. "Het is eens aan iemand anders om het uit te leggen", zuchtte hij ontgoocheld. Aan de spelersbus eisten de meegereisde fans ondertussen excuses voor het gebrek aan vechtlust.

