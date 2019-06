Exclusief voor abonnees Beschonken West-Vlaming ramt twee auto's: "Sorry, wi" 27 juni 2019

00u00 0

Een 29-jarige man heeft dinsdagnacht een ravage aangericht in de wijk Heulebrug in Knokke-Heist. Hij reed met hoge snelheid twee geparkeerde voertuigen aan, waarna alle wagens in brand vlogen. Daarbij raakten ook twee flatgebouwen beschadigd. De chauffeur was onder invloed van alcohol en vluchtte aanvankelijk te voet weg. Niet zijn beste beslissing, aangezien hij net om de hoek woont. Verscheidene buurtbewoners hadden hem dan ook herkend.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis