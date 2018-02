Beschonken man rijdt ziekenwagen aan tijdens interventie 12 februari 2018

00u00 0

Een 44-jarige man die te veel gedronken had, heeft zaterdagmiddag een ziekenwagen aangereden in Oostende. Die stond op straat omdat de ambulanciers een dringende medische tussenkomst moesten doen. De man had dat niet in de gaten, reed de straat in en knalde vol op het voertuig. De ziekenwagen raakte beschadigd, maar gelukkig konden de ambulanciers hun taak verderzetten en de patiënt vervoeren. De man legde bij de politie nadien een positieve ademtest af. (JHM)