Bescherm je skibril 24 februari 2018

Krassen op je skibril kunnen je zicht stevig verminderen. Het Amerikaanse bedrijf Gogglesoc ontwierp een stijlvolle beschermhoes die je zelfs over je helm kunt dragen. De hippe beschermhoezen bestaan in verschillende uitvoeringen, zodat je er tijdens de après-ski, de lunch en op de shuttlebus niet mee uit de toon valt. De 'Aurora Soc' speelt met het groene noorderlicht, de 'Rave Cat Soc' met afbeeldingen van katten en er is ook een retro-collectie. Als je liever kiest voor een simpele beschermhoes die uit één kleur bestaat, dan heb je de keuze uit onder andere zwart, blauw, groen, oranje of roze. De gogglesoc is gemaakt van een elastische microvezel uit gerecycleerde plastic flessen. Hiermee wil het je bewust maken van de klimaatopwarming. (JL)

