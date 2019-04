Exclusief voor abonnees Beschaamd om wielertoerist te zijn 05 april 2019

Ik ben het compleet eens met de uitleg van de wielertoeristen in de krant van dinsdag. "We moeten niet rijden alsof we in de koers zitten." Zelf ben ik ooit uit de wielerclub gestapt om de reden die jullie aanhalen, maar ik zou me toch een fietsbel aanschaffen (verplicht dacht ik?), dat komt veel sympathieker over dan te roepen naar voetgangers. Of zou die 45 gram toch te veel wegen op het carbon kader?

Herman Van Achter, Lierde

