Exclusief voor abonnees Beruchte wapenhandelaar uitgeleverd 24 augustus 2019

00u00 0

De beruchte wapenhandelaar Jacques Monsieur is donderdagavond aan België overgeleverd en opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. Monsieur is één van de grootste wapentrafikanten die ons land heeft gekend. Hij werd ervan verdacht tussen 2006 en 2009 honderdduizenden wapens, munitie, tanks en zelfs helikopters en vliegtuigen te hebben geleverd in conflictgebieden zoals Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran. Monsieur kreeg in 2017 drie jaar celstraf en een boete van 300.000 euro, ging in beroep en werd daar veroordeeld tot vier jaar cel en 1,2 miljoen euro boete.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis