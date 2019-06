Exclusief voor abonnees Beruchte tafelschuimster voor vierde dag op rij voor andere rechter 19 juni 2019

Het is ongetwijfeld een unicum in België: een tafelschuimster moet voor de vierde opeenvolgende dag voor een strafrechter verschijnen. Die trieste eer valt Nadine W. (49), bijgenaamd 'de schrik van de kusthoreca', te beurt. De vrouw stond terecht voor vijf verschillende rechters in verschillende dossiers en dan nog eens in twee verschillende rechtbanken: vier keer in Brugge en één keer in Veurne. In de rechtbank van Brugge riskeert ze andermaal 6 maanden cel en een geldboete omdat ze op 29 mei zin had op eens te gaan Chinezen in Torhout, maar uiteraard de rekening niet betaalde. "Tot in den treure pleegt zij maar dezelfde feiten en vragen wij een straf", leek ook de procureur de zaak moe. Nadine W. kreeg in totaal al 74 maanden cel, maar er hangt haar nog eens 26 maanden cel en 75.200 euro boete boven het hoofd. (JHM)

