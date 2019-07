Exclusief voor abonnees Beruchte tafelschuimster slaat toe in Gent 01 juli 2019

De 'schrik van de kusthoreca' heeft gisteren voor het eerst toegeslagen in Gent. Tafelschuimster Nadine W. (49) ging eten bij The Manufactory, een nieuwe zaak, maar weigerde de rekening te betalen. Nochtans is ze vrijdag nog maar veroordeeld tot drie maanden cel voor het zoveelste feit. "De meeste klanten waren al vertrokken, maar zij bleef zitten en keek in het rond", zegt de uitbaatster. "Toen we haar de rekening brachten, was haar antwoord duidelijk: 'Ik heb mijn bankkaart niet mee.' We gaven haar de keuze: of ze belde iemand voor geld, of we belden de politie. Toen werd ze toch ietwat agressief." De uitbaters verwittigden daarop de politie. De vrouw blijft tot vandaag aangehouden in Gent. Daarna bekijkt het parket in Brugge de zaak verder. De totale straf voor W. is al opgelopen tot 88 maanden cel - meer dan 7 jaar - en een boete van 25.000 euro. (DJG)

