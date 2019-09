Exclusief voor abonnees Beruchte tafelschuimster gisteren, vandaag, morgen én overmorgen voor rechter 04 september 2019

00u00 0

Nadine W. - beter bekend als de 'schrik van de kusthoreca - heeft haar bijnaam gisterochtend alle eer aangedaan in de Brugse rechtbank. Na haar proces haalde ze hard uit naar de rechter. "Maak daar medeplichtigheid van", snauwde ze hem toe. "Of heb je geen oren misschien?" De vrouw moest zich voor een zoveelste keer verantwoorden in drie dossiers van afzetterij. Het ging in totaal om acht feiten in onder meer Gent, Knokke en Kortrijk. Het parket vorderde geen concrete straf, maar in principe hangt de tafelschuimster weer maanden celstraf boven het hoofd. "Als we zo voortdoen, zit mijn cliënte binnenkort aan 12 jaar cel", pleitte haar advocaat. "Ze is geen doordeweekse tafelschuimster, maar had iets dwangmatigs in haar handelen. Deze vrouw heeft psychologische begeleiding nodig." Op 1 oktober kent Nadine W. haar straf in de drie dossiers. En daarmee stopt het niet, want vandaag, morgen en overmorgen moet ze opnieuw voor de rechter verschijnen in Brugge. (SDVO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis