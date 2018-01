Bertrand nieuwe conditietrainer Goffin 00u00 0

David Goffin heeft Fabien Bertrand (42) als nieuwe conditietrainer aan zijn staf toegevoegd, hij neemt de plaats in van de Fransman Gérald Cordemy. De conditietrainer van het AFT-centrum in Bergen gaat 22 weken per jaar met de Luikenaar het circuit op en blijft de rest van de tijd zijn werk uitvoeren in Bergen. Het afgelopen jaar was Bertrand ook een belangrijke schakel binnen het Davis Cupteam. In de week voor Kerstmis ging hij een weekje testen met Goffin in Monte Carlo en dat beviel beide partijen. (FDW)