Bertem-Leefdaal B tweede jaar op rij in kampioenenmatch? 28 maart 2019

00u00 0

VC Bertem-Leefdaal B bekampt zaterdagavond toekomstig kampioen Sportief Rotselaar B. Het hangt van de blauwen af wanneer de bezoekers kampioen spelen. Of op hun veld, of de week nadien thuis, uitgerekend tegen tweede Sporting Kortenberg. Thuistrainer Kurt Nys wil met zijn team alvast strijden voor wat hij waard is.

