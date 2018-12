Bert uit 'The Voice': naast zanger ook brouwer 13 december 2018

'The Voice 2017'-finalist Bert Lievens zingt niet alleen in zijn vrije tijd. De rocker uit Tongerlo brouwt ook z'n eigen bier: Jack The Rippar. "Ik ben al een paar jaar bezig met bier brouwen", zegt de toenmalige poulain van Natalia. "Eerst deed ik dat gewoon met de recepten van de brouwclub waar ik bijzat, maar onlangs heb ik een eigen recept uitgedokterd. Jack The Rippar, een IPA-bier, is daar het resultaat van. Ik ben nog niet helemaal tevreden over de schuimkraag, daar is ruimte voor verbetering. Het bier is ondertussen zo'n tweetal weken op de markt en de verkoop loopt goed. Op termijn wil ik ook andere zelfbedachte recepten brouwen, met steeds verwijzingen naar bekende seriemoordenaars."

