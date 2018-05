Bert en Ernie stappen naar rechter tegen vulgaire imitaties 29 mei 2018

De studio achter 'Sesamstraat' trekt naar de rechter omdat een nieuwe politiekomedie vol verwijzingen naar de show het imago van de kinderreeks zou besmeuren. In 'The Happytime Murders' - met als slogan 'No Sesame. All Street' - speelt actrice Melissa McCarthy een agente die een reeks moorden moet oplossen en zo in een poppenmilieu van hoertjes en junkies terechtkomt. Dieptepunt van de film is, volgens de geestelijke ouders van Bert en Ernie, een seksscène tussen twee poppen waarbij er eentje "een lange periode" ejaculeert.

HLN