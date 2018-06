Berrier voorgesteld bij KV Mechelen 09 juni 2018

00u00 0

Sinds gisteren is het officieel. Malinwa heeft zich versterkt met Franck Berrier (34). De Fransman legde met succes zijn medische tests af en werd meteen voorgesteld Achter de Kazerne. "Ik neem nog twaalf dagen vakantie, daarna sluit ik aan", aldus Berrier. "De druk zal groot zijn, maar met de steun van de fans, moeten we tot mooie resultaten in staat zijn." (WODB)