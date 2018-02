Berrier niet in selectie: "Zin om te stoppen" 24 februari 2018

00u00 0

Geen Franck Berrier (34) vanavond bij KV Oostende. Adnan Custovic nam de Fransman niet op in de wedstrijdselectie en dat is hard aangekomen. "Eerst lieten ze mij niet gaan, nu ben ik niet bij de achttien namen. Ze geven mij zin om te stoppen", aldus Berrier op Twitter. Een speciale reden voor zijn niet-selectie is er niet, wel is het ontbreken van Berrier opvallend. Zowel Custovic als Berrier zelf bevestigt dat het om een sportieve keuze gaat. De middenvelder werd in januari heropgevist uit de B-kern na een bezinningsperiode van 2,5 maanden nadat hij zijn vertrek naar Thailand wou forceren. Berrier heroverde eind januari tegen Lokeren zijn basisplaats. Custovic liet hem vervolgens wekelijks op de bank zitten. Wel in de selectie vanavond: jeugdinternationals Jelle Bataille en Robbie D'haese. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN