Berrier: gratis vertrekken of in B-kern 25 mei 2018

00u00 0

Hoewel Franck Berrier bij de start van zijn laatste contractjaar niet van plan is om KV Oostende te verlaten, blijft de kustploeg bij haar standpunt wat de spelmaker betreft: "We hebben met Franck duidelijk afgesproken hoe zijn toekomst eruit ziet", aldus TD Hugo Broos. "Die ligt niet in Oostende, hij mag gratis vertrekken. Het is niet omdat hij een goeie match gespeeld heeft, dat ik daarom van mening moet veranderen." Als Berrier daadwerkelijk in Oostende blijft, wacht hem dus wellicht een plaatsje in de B-kern. (TTV)