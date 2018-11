berouwvolle dief doneert meteen aan goede doel 250 EURO 22 november 2018

Zonder het te beseffen, ging een bezoeker van café Den Draak in Antwerpen er vorige week vandoor met een buit met grote emotionele waarde. De man stal een blauw petje dat in het café een prominente plaats had gekregen. Het petje was gemaakt als eerbetoon aan een vaste stamgast die in 2016 overleed. "We hadden de hoop om het petje terug te vinden, opgegeven", zegt cafébaas Hannes Peeters. "Tot de dief woensdagmiddag Den Draak binnenstapte ... met ons petje! Hij wist niet dat het zo waardevol voor ons was en schaamde zich wel een beetje." De dief had voor café Den Draak een 'Wiedergutmachung' in petto. "Hij heeft liefst 250 euro in onze collectebus voor De Warmste Week gestoken." (BJS)