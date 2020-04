Exclusief voor abonnees Beroepsonderwijs 24 april 2020

Als leerkracht secundair onderwijs wil ik ook dat het onderwijs zo snel mogelijk weer zou opstarten, maar dan moet het wel in veilige omstandigheden kunnen. Zo zei Lieven Boeve over het beroepsonderwijs bijvoorbeeld dat "de werkplaatsen groot genoeg zijn". De manier waarop les gegeven wordt is echter niet meer zoals in de jaren 60 waar iedereen aan z'n bankje stond in ruime lokalen. Nu wordt vooral in groep aan een project gewerkt. Denk hierbij aan leerlingen die in de garage aan een motor van een wagen werken. Leerlingen in een keuken voor het bereiden van maaltijden. Leerlingen houtbewerking of bouw die aan een gemeenschappelijk project werken. De nodige afstand nemen is dus onmogelijk. Als leerkracht sta je dan ook nog eens dicht bij hen om instructies te geven. En wat ga je doen met gemeenschappelijk materiaal dat de leerlingen aanraken? Moet dat dan telkens ontsmet worden? Ik heb bijvoorbeeld 1 computer in de werkplaats staan waar iedereen op werkt, ook ikzelf, toch ook een bron van besmetting.

Patrick Borms

