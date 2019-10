Exclusief voor abonnees Beroep van Veljkovic en ex-KVM-bestuur pas in 2021 gepleit? 29 oktober 2019

Spelersmakelaars Walter Mortelmans en Dejan Veljkovic en de Mechelse ex-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmermans hebben elk individueel een annulatieberoep neergelegd tegen het finale vonnis van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Dat veroordeelde hen voor matchfixing met fikse schorsingen tot gevolg. De voormalige bestuurders van Malinwa hopen hun naam te zuiveren. Mortelmans en Veljkovic willen dan weer hun beroepsverbod bij de KBVB laten annuleren. Ten laatste over zes weken wordt de zittingsagenda vastgelegd. De kans is groot dat de zaak pas na de zomer van 2020 kan worden behandeld. Er wordt zelfs gevreesd dat er pas in 2021 gepleit kan worden. (ABD)

