Beroep van Servisch gezin tegen opsluiting ongegrond 01 september 2018

De Antwerpse raadkamer heeft het beroep van een Servisch gezin tegen hun opsluiting verworpen. Het gezin, dat sinds augustus verblijft in de nieuwe woonunits van het gesloten centrum in Steenokkerzeel, tekende beroep aan tegen hun opsluiting. Maar de raadkamer vond dat dus ongegrond. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is opgetogen en voegt eraan toe dat de raadkamer bevestigt wat hij al die tijd al beweert: dat het opsluiten van gezinnen met kinderen de mensenrechten niet schendt. Hij zegt er wel bij dat het gezin nog een beroepsprocedure kan aantekenen. Ook heeft de moeder intussen een asielprocedure opgestart in naam van haar dochtertje van zes. Die procedure loopt nog. (ARA)

HLN