Beroep: paus COLUMN 15 maart 2018

00u00 0

Vijf jaar geleden werd de Argentijn Jorge Mario Bergoglio tot paus verkozen. De winter duurde lang toen, zoals nu. Maar de verkiezing kwam er sneller dan verwacht. Na vijf stemrondes behaalde de latere paus Franciscus de vereiste meerderheid. Ik stond net klaar om de VRT te verlaten, die dag zou het toch niet meer gebeuren, en opeens moesten Jan Becaus en ik naar de studio hollen. Wie is de nieuwe paus? Bergoglio? Zoals in de paardenkoers is het zelden de favoriet die het haalt. Wel wint altijd een man.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN