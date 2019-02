Beroemde walvis maakt opwachting in strip 19 februari 2019

De Leuvense uitgeverij Oogachtend pakt uit met een opmerkelijk debuut: 'De Walvis', de novel van Hanne Dewachter en Frederik Hautain. De titel is uiteraard niet toevallig gekozen want 'De Walvis' verwijst naar de beroemde Groenlandse walvis die in het Museum voor Dierkunde staat sinds 1880.

