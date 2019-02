Beroemde opa Adzic overleden 19 februari 2019

Familiedrama voor Luka Adzic. De Servische aanvaller, bij Anderlecht nog niet doorgebroken sinds zijn komst afgelopen zomer, heeft zijn grootvader langs moeders kant verloren. Saban Saulic (68) was een beroemde volkszanger in Servië. Hij overleed bij een ongeluk in Duitsland, hij werd doodgereden door een dronken Duitser zonder rijbewijs. Anderlecht geeft Adzic alle tijd en ruimte om het verlies te verwerken. (PJC)