Exclusief voor abonnees Bernie Sanders in ziekenhuis met problemen aan het hart 03 oktober 2019

00u00 0

De Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders heeft zijn campagneactiviteiten voor de komende dagen geannuleerd. De 78-jarige Sanders kreeg twee stents ingeplant om een blokkade in de slagader te behandelen. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis in Las Vegas, nadat hij op een verkiezingsbijeenkomst pijn ter hoogte van het hart voelde. Jeff Weaver, één van de naaste medewerkers van Sanders, zegt dat de politicus er nog altijd de moed in houdt. Hij zal de komende dagen wel moeten rusten. Het is niet duidelijk of hij zal kunnen deelnemen aan het tv-debat tussen de Democratische kandidaten van 15 oktober in Ohio.