Bernie Sanders (77) wil in 2020 opnieuw gooi doen naar Witte Huis 28 november 2018

Bernie Sanders mag dan al 77 zijn, toch overweegt hij om zich in 2020 opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in de VS. Dat wil hij doen "als hij het best geplaatst is" om de strijd aan te gaan met Donald Trump. Sanders was bij de vorige verkiezingen, twee jaar geleden, ook al kandidaat voor de Democraten, maar hij moest tijdens de voorverkiezingen het onderspit delven voor Hillary Clinton. Sanders zetelt nu als onafhankelijke in het Amerikaans Congres. Maar een nieuwe kandidatuur sluit hij dus niet uit. "Als blijkt dat ik de beste kandidaat ben om Trump te bekampen, dan zal ik het waarschijnlijk doen. Maar als iemand anders opduikt die het om één of andere reden beter zou doen dan ikzelf, dan zal ik alles doen om ervoor te zorgen dat hij of zij verkozen wordt", verklaarde hij. Trump, zelf al 72, liet eerder al verstaan dat hij kandidaat is voor een tweede termijn.

