Bernard Hinault: "Bij twijfel ook Tour annuleren" 20 maart 2020

Begin juni. Tegen dan hoopt de wielerwereld alle activiteiten te kunnen hervatten. Dat zou betekenen dat via de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland kan worden toegewerkt naar de Ronde van Frankrijk, die op 27 juni begint in Nice. Maar zover zijn we nog lang niet, volgens Bernard Hinault. "Als we ervan overtuigd zijn dat een afgelasting helpt om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten we niet twijfelen om ook de Tour te annuleren. De Ronde van Frankrijk is een geweldig feestje, maar het leven is veel belangrijker", aldus de vijfvoudige winnaar in een interview met Le Parisien. "Mensen lopen het risico om te sterven, dus is het wielrennen nu echt wel bijzaak. We vechten op dit moment verdorie tegen een ziekte en spreken over een serieuze situatie. Als die situatie tegen dan nog niet veilig is, moeten we ons afvragen of het verstandig is om mensen - we hebben het over tienduizenden toeschouwers per dag - in risicotijd langs de weg te laten staan en kunnen we ons niet veroorloven om de Tour te laten plaatsvinden." Volgens Hinault moet Tourorganisator Amaury Sport Organisation (ASO) uiterlijk begin juni de knoop doorhakken. (JDK)

