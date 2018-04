Bernal wint klimtijdrit, Roglic blijft leider RONDE VAN ROMANDIË 28 april 2018

00u00 0

Wat goed is, komt snel. In casu Egan Arley Bernal is dat razendsnel. De nieuwste Colombiaanse wielersensatie, 21 pas, demonstreerde zijn klasse in de klimtijdrit. Alleen leider Roglic bleef na 9,9 km in Bernals buurt (0.04). Het nummer drie, Richie Porte, reed 18 seconden trager naar boven in Villars. Kruijswijk verloor als vierde 0.48. Al de rest gaf minstens één minuut toe. Beste Belg was Thomas De Gendt, donderdag nog ritwinnaar: 28ste op 2.33.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN