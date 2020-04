Exclusief voor abonnees Bernal mag weer buiten fietsen... tussen 5u en 8u 's ochtends 28 april 2020

Egan Bernal, winnaar van de Ronde van Frankrijk 2019, heeft van de burgemeester van zijn geboorteplaats Zipaquira in Colombia, de toestemming gekregen om weer op de openbare weg te trainen. Bernal woont officieel in Andorra, maar keerde begin maart terug naar zijn familie in Colombia. Daar gelden zeer strenge lockdownmaatregelen. Die zouden normaal gisteren aflopen, maar werden door de Colombiaanse president Ivan Duque tot 11 mei verlengd. Nu heeft Bernal van burgemeester Wilson Leonar Garcia van Zipaquira toch de toestemming gekregen om buiten te trainen tussen vijf en acht uur 's morgens. Bernal moet wel binnen de grenzen van de stad blijven. Deze maatregel geldt niet voor andere Colombiaanse profwielrenners in andere delen van het land. Nairo Quintana, Esteban Chavez en Sergio Higuita moeten zich nog altijd schikken naar de nationale lockdownmaatregelen. (MG)

