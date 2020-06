Exclusief voor abonnees Bernal gaat voor Girozege in 2021 09 juni 2020

Egan Arley Bernal (Team Ineos) gaat volgend jaar voor de eindzege in de Giro. En in de nabije toekomst ook in de Vuelta. Doel van de 23-jarige Colombiaan is om op termijn alle drie de grote ronden te winnen. "Het lijkt me geweldig om onderdeel te zijn van de geschiedenis van mijn sport", zegt Bernal in de Italiaanse krant 'La Stampa'. Eerst mikt hij dit jaar op een tweede opeenvolgend succes in de Ronde van Frankrijk.

