Bernal en andere Colombianen vliegen zondag naar Europa

Goed nieuws voor Egan Bernal en co. Zondag mag het vliegtuig met 190 Colombiaanse profsporters eindelijk opstijgen richting Europa. Colombia wordt nog steeds hard getroffen door het coronavirus, maar op aandringen van de Colombiaanse wielerbond besloot de overheid het gesloten luchtruim te openen voor topsporters. De speciale 'Colombiavlucht' moet naast Bernal ook Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Rigoberto Uran, Alvaro José Hodeg, Fernando Gaviria en Sergio Higuita naar Madrid brengen. De Zuid-Amerikaanse toprenners kunnen zo deelnemen aan de Tour de France (29 augustus-20 september). Na de landing in Europa moeten ze wel nog veertien dagen in quarantaine verblijven. (XC)

