Bernal eerste met dubbel Tour-San Sebastián? 02 augustus 2019

De criteriums zitten erop. Met de Clásica San Sebastián kan er weer echt gekoerst worden. Met Egan Bernal staat er voor het eerst sinds Carlos Sastre (2009) een geletruiwinnaar aan de start van de Baskische klassieker. Meer nog: de Colombiaan zou de eerste Tourwinnaar ooit kunnen worden die in hetzelfde jaar ook wint in San Sebastián. Met die nuance dat Bernal morgen geen favoriet is. De vermoeidheid van de Tour zit nog in de benen. Het bier en de frieten voor en na de criteriums zullen de conditie evenmin deugd gedaan hebben - Sastre haalde tien jaar geleden niet eens de finish. Bovendien heeft de 22-jarige Bernal sowieso weinig ervaring met eendagsraces. Vorig jaar brak hij nog zijn neus en enkele tanden na een zware valpartij in het Baskenland.

