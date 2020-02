Exclusief voor abonnees Bermbom in Mali lag op enkele kilometers van kamp Belgen 01 februari 2020

De drie militairen die vorige week vrijdag gewond raakten toen hun pantservoertuig Dingo II op een geïmproviseerde bom (IED) reed in Mali, zijn aan de beterhand. Dat zegt kapitein-ter-zee Carl Gillis, baas van de militaire operaties. Het springtuig lag op een aantal kilometer van kamp Castor in Gao, in het noordoosten van Mali. De twee lichtgewonde militairen gaan volgende week opnieuw op patrouille, hun zwaargewonde collega werd vorig weekend gerepatrieerd naar ons land. "Hij brak beide voeten, maar geneest goed", aldus Gillis. Dat de bermbom relatief dicht bij het kamp lag, baart Defensie zorgen. "Het Duitse commando ter plaatse onderzoekt hoe die IED in hun spreekwoordelijke voortuin kon worden gelegd", klinkt het. "Maar de opkomst van IS en het jihadisme is voelbaar in de regio." België in sinds mei 2014 actief in Mali voor de VN-vredesmissie MINUSMA en heeft 67 militairen in Gao. Op 1 januari nog raakten twee Belgische militairen al lichtgewond in de buurt van Gao, toen hun Dingo op een IED reed. Ook zij zijn intussen opnieuw op patrouille. Defensie stuurde een team psychologen ter plaatse en het federaal parket opende een terrorisme-onderzoek naar beide incidenten. (CMG)

