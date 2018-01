Berlusconi: "Migranten zijn misdadigers" 00u00 0

De migranten die de afgelopen jaren zonder papieren in Italië zijn binnengekomen, zijn allemaal "misdadigers". Dat heeft oud- premier Silvio Berlusconi gisteren in een interview gezegd. Hij verdedigde die stelling door erop te wijzen dat illegale migranten geen kans maken op een reguliere job. "Dus moeten ze de wet wel overtreden om te overleven", redeneerde hij. Zijn uitspraak heeft vermoedelijk een electoraal doel. Hoewel hij zelf geen politiek mandaat meer mag bekleden nadat hij schuldig is bevonden aan belastingontduiking, ijvert hij voor een zege op 4 maart van zijn eigen rechtse partij Forza Italia, die een grote alliantie nastreeft met twee extreemrechtse partijen.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee