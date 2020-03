Exclusief voor abonnees Berlusconi (83) laat 34-jarige vriendin vallen voor nog jongere vrouw 06 maart 2020

00u00 0

Twaalf jaar lang heeft hun relatie standgehouden, maar nu is de liefde tussen Silvio Berlusconi (83) en zijn 34-jarige vriendin Francesca Pascale echt op. De Italiaanse ex-premier kiest resoluut voor Marta Fascina, een parlementslid van zijn partij. Opvallend: zij is nog eens vier jaar jonger dan haar voorgangster. "Ze gaan als vrienden uit elkaar", klinkt het in een persbericht dat zijn partij Forza Italia uitstuurde. Officieel heeft de schatrijke mediamagnaat vijf kinderen. Zijn tweede echtgenote Veronica Lario schonk hem twee dochters en een zoon. Na negentien jaar huwelijk gaf ze er echter de brui aan, omdat ze niet langer overweg kon met "zijn uitspattingen met minderjarigen".

Aanbieding loopt nog 00 dagen 00 uren 00 minuten 00 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode