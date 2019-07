Exclusief voor abonnees Beringse loverboy krijgt veertig maanden cel 18 juli 2019

Een 27-jarige Beringenaar is veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden omdat hij jonge meisjes in de prostitutie dwong. De loverboy knoopte tussen november 2017 en februari 2018 relaties aan met meisjes die hij leerde kennen via Tinder of Badoo. Na een tijdje begon hij over zijn schulden en dwong hij hen in de prostitutie. Eén slachtoffer vertelde aan de politie hoe de beklaagde alles regelde: hij belde haar wanneer ze klaar moest zijn, haalde haar op in zijn BMW en bracht haar naar haar klanten. In totaal zou de man vijf meisjes hebben misbruikt. Bij drie van hen is er sprake van prostitutie. "De seksuele uitbuiting gebeurde op een verregaande en ontluisterende manier", luidt het vonnis. "Omdat de meisjes tot over hun oren verliefd op hem waren en hij geld nodig had, voelden ze zich verplicht. Hij zag de meisjes louter als een gebruiksvoorwerp en beschrijft de winsten als 'easy money'." Een som van 16.583 euro werd verbeurdverklaard. (BVDH)

