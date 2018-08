Berings strandt op vijf duizendsten van finale 10 augustus 2018

Hoe wreed sport en spurten soms kunnen zijn, dat ervaarde Eline Berings gisteren op de 100m horden. In haar halve finale finishte de 32-jarige Gentse als vierde, in 12.94. Dat kón volstaan, ware het niet dat er twee andere meisjes dezelfde tijd klokten en dan zijn het de duizendsten die het verschil maken. Het verdict was genadeloos: de Poolse Koleczek kwam uit op 12.931, de Finse Neziri op 12.935 en Berings op 12.936. Koleczek kreeg zo het achtste en laatste ticket voor de finale.

