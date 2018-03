Berings mikt op halve finales 60m horden WK atletiek indoor in Birmingham 1-4 maart 02 maart 2018

België stuurt amper vijf atleten naar het WK atletiek in Birmingham. Nadat Nafi Thiam te kennen had gegeven dat ze geen heil zocht in een winterse vijfkamp, blesseerde de invaller van de Belgian Tornados zich tijdens zijn laatste training in de Gentse Topsporthal. Michael Rossaert viel ongelukkig, met een gedeeltelijke scheur van de achillespees als gevolg. Hij zal vandaag al geopereerd worden en werd niet vervangen.

