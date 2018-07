Berings Ik was nog nooit zo sterk in de zomer GP BRUSSEL 02 juli 2018

Eline Berings gaf zaterdag op de 100 meter horden op de GP Brussels blijk van topvorm. Ze klokte 12.90, amper één honderdste meer dan haar beste seizoenstijd Ze benaderde haar persoonlijk record met drie honderdsten. "Nooit was ik zo sterk in de zomer", aldus Berings. "Vroeger liep ik 12.90 in mijn allerbeste dagen, nu doe ik dat zonder superbenen en zonder uitgerust te zijn. Vanaf nu staat alles in het teken om fris te zijn voor het EK." Berings was al geplaatst voor het EK in Berlijn, maar dat kan Anne Zagré nog niet zeggen. Zij komt terug uit blessure en liep 13.60 over de 100m horden. De EK-limiet ligt op 13.12.

