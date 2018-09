Berichtenapps winnen nog steeds terrein 07 september 2018

Apps waarmee via het internet berichten kunnen worden verzonden, winnen nog altijd aan terrein in ons land. In 2016 gebruikte 68% van de consumenten apps als Facebook Messenger, WhatsApp of Skype. Dit jaar steeg dat aantal naar 85%. Dat blijkt uit een enquête van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). Het gebruik van mobiel internet nam in twee jaar toe van 51 naar 67%. En wordt internettelevisie nu al door 28% gebruikt, dan was dat in 2016 nog maar 18%. De consumenten zijn over het algemeen matig tevreden met de tarieven van de verschillende diensten (bundels, vaste telefonie, mobiele telefonie, internet) bij hun operatoren. . Ongeveer de helft van de gebruikers vindt dat het betrekkelijk makkelijk is om de prijzen of de diensten aangeboden door de verschillende operatoren te vergelijken. Daarentegen kent slechts 17% de prijsvergelijker van het BIPT (www.bestetarief.be).

HLN