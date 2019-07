Exclusief voor abonnees Bergtrui nu troostprijs voor Bardet 26 juli 2019

De (berg)koning is dood, leve de (nieuwe) koning. De ritzege moest Romain Bardet aan Nairo Quintana laten, maar met een coup van 68 punten verspreid over Vars, Izoard en Galibier nam hij wel de bolletjestrui over van Tim Wellens. Meer dan een troostprijs is het niet, na een ronduit ontgoochelende Ronde van Frankrijk. In wat stilaan aan het uitgroeien is tot 'Le Tour des Français', is de kopman van AG2R de grote gebuisde. Bardet zakte er in de Vogezen en de Pyreneeën compleet door en volgt in het klassement als... achttiende, op 23:39 van zijn landgenoot Alaphilippe.

