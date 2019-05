Exclusief voor abonnees Bergtrui Ciccone komt in buurt van Merckx 29 mei 2019

00u00 0

Giulio Ciccone (24) boekte gisteren de mooiste zege uit zijn carrière. De Italiaan van Trek-Segafredo trok voor de zoveelste keer in deze Giro mee in de aanval en die ijver werd beloond: hij klopte Jan Hirt (Astana) in een spurt met twee. "Een bevrijding", zo zei hij. "Ik heb meer dan twee jaar frustratie van me afgegooid. In 2016 won ik ook een rit in de Giro, maar sindsdien wilde het niet meer lukken. Dat ik de rit win over de Aprica en de Mortirolo, in de koude en de regen, maakt het extra mooi. Dit was mijn lievelingsrit."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis