Bergtocht op teenslippers: toeriste gered met helikopter 12 juli 2019

Stevige wandelschoenen zijn geen overbodige luxe als je de bergen intrekt. Dat heeft een Belgische toeriste aan den lijve ondervonden. Deze week beklom ze samen met haar vriend de bijna 1.400 meter hoge Dent du Chat in het Franse Juragebergte - op teenslippers. Tijdens de afdaling liep het mis: ze sloeg haar voet om en verstuikte haar enkel. De hulpdiensten moesten een helikopter sturen om haar te evacueren. De toeriste werd overgevlogen naar het ziekenhuis van Chambéry, waar ze er fijntjes aan herinnerd werd dat een adequate uitrusting een must is voor wie aan een trektocht in de bergen begint. (BCL)

