Vanavond hervat Bergen in de FIBA Europe Cup. Het ontvangt het Roemeense Cluj in de Mons Arena. Een thuiszege is een must, wil het zijn kansen op kwalificatie (top twee) gaaf houden. Op de openingsspeeldag verloor Bergen bij het Cypriotische Keravnos. (RBE)